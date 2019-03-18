Сергей Бодров — старший рассказал о дружбе и сотрудничестве с Терренсом Маликом

Российский режиссёр Сергей Бодров — старший в беседе с газетой «Известия» рассказал о дружбе и сотрудничестве со своим американским коллегой Терренсом Маликом.

«Я очень уважаю и люблю Терренса и горжусь, что мы друзья», — заявил он.

Как отметил Бодров-старший, когда они встречаются, то могут проговорить часами. По его словам, Малик — большой знаток русской литературы.

Кроме того, режиссёр рассказал, что снялся в фильме коллеги «Рыцарь кубков» совершенно случайно.

«Терренс оказался рядом с моим домом в Лос-Анджелесе и позвал на ланч. Мы пришли с женой, немного поговорили. А потом он вдруг говорит: «Сергей, можешь задержаться на пару минут? К тебе сейчас подойдет Кристиан Бэйл и будет просить деньги на сценарий, а ты как бы русский олигарх», — сообщил он.

Бодров-старший добавил, что Бэйл действительно пришёл, и они на камеру сымпровизировали диалог, а через два месяца позвонил директор по кастингу и пригласил в Лас-Вегас, где состоялись съёмки этой сцены.

Ранее Бодров-старший рассказал о подготовке биографического фильма о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове.