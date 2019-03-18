На станциях метро Москвы разместили 400 постеров о кино

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На станциях Московского метрополитена появилось 400 постеров о кино, сообщает m24.
На станциях метро Москвы разместили 400 постеров о кино
  • © Агентство городских новостей «Москва»

На плакатах изображены улицы и здания, которые можно увидеть в отечественных фильмах.

Тематические постеры размещены в переходах и на платформах 115 станций, среди которых «Маяковская», «Китай-город», «Пушкинская», «Тверская», «Таганская».

«Например, в запомнившемся зрителям фрагменте киноленты «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова главный герой Юрий Деточкин останавливает троллейбус, которым управляет его невеста Люба. Это происходит на фоне здания Провиантских складов. Сейчас в доме 2 на Зубовском бульваре расположен Музей Москвы. Об этом факте сообщает один из постеров», — цитирует руководителя проекта «Привет, Москва!» Оксану Бондаренко портал мэра и правительства.

Помимо этого, на экранах в вагонах метро стали транслировать видеоролики, посвящённые истории создания известных фильмов. В частности, можно узнать, как снимали сцену гибели немецких рыцарей в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и как создавали машину времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

Ранее сообщалось, что в поездах Московского метрополитена появилось 150 плакатов, посвящённых необычным фактам о снятых в столице фильмах.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

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