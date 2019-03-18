В США мужчина вернул книгу в библиотеку через 53 года

В американском штате Нью-Джерси мужчина вернул книгу в библиотеку через 53 года, сообщает Associated Press.

«Семейная книга стихов» Льюиса Ганнета была взята в библиотеке 13-летним мальчиком.

Недавно мужчина проводил чистку подвала своего дома и обнаружил книгу, которую брал в библиотеке более 50 лет назад.

В учреждении сообщили, что просрочка за невозврат книги составляет около $2 тыс., однако они не будут требовать эти деньги.

В 2016 году сообщалось, что в библиотеке новозеландского Окленда пожилая женщина вернула библиотекарю книгу, которую взяла ещё в детстве — в 1948 году — и много лет перечитывала.