Лауреат Пулицеровской премии Уильям Мервин умер в возрасте 91 года

На 92-м году жизни скончался американский поэт Уильям Мервин, лауреат Пулицеровской премии в области поэзии в 1971 и 2009 годах.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что он умер во сне в своём доме на гавайском острове Мауи. Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался российский писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахамсон).