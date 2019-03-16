Лауреат Пулицеровской премии Уильям Мервин умер в возрасте 91 года

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На 92-м году жизни скончался американский поэт Уильям Мервин, лауреат Пулицеровской премии в области поэзии в 1971 и 2009 годах.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что он умер во сне в своём доме на гавайском острове Мауи.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался российский писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахамсон).

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