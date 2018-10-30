В Москве 30 октября ожидается до +2 °C

В Москве во вторник, 30 октября, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в Москве составит 0...+2 °С. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6—11 м/с. Ранее синоптики рассказали, когда в Москве установится зимняя погода.