Актриса Елизавета Боярская рассказала о своей новой роли, сообщает kp.ru. Она сыграла следователя по особо важным делам в сериале «Ворона».

«В сериале интересно развивается запутанная детективная линия, но для меня как для актрисы очень важна судьба героев. Сценаристы прописали, сочинили характеры Анны Петровны Воронцовой и Сергея Кабанова подробно и ярко», — заявила Боярская.

Как отметила актриса, у её героини комплекс отличницы, из-за чего она проявляет жёсткость и непримиримость в отношениях с коллегами.

«И получается, что её уверенность и профессионализм — маска, за которой она скрывает свою уязвимость», — сказала Боярская.

По словам актрисы, ей понравилось, что следователь Воронцова — сложная особа с противоречивым характером.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказала о своей карьере.