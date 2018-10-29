Елизавета Боярская рассказала о своей новой роли
«В сериале интересно развивается запутанная детективная линия, но для меня как для актрисы очень важна судьба героев. Сценаристы прописали, сочинили характеры Анны Петровны Воронцовой и Сергея Кабанова подробно и ярко», — заявила Боярская.
Как отметила актриса, у её героини комплекс отличницы, из-за чего она проявляет жёсткость и непримиримость в отношениях с коллегами.
«И получается, что её уверенность и профессионализм — маска, за которой она скрывает свою уязвимость», — сказала Боярская.
По словам актрисы, ей понравилось, что следователь Воронцова — сложная особа с противоречивым характером.
Ранее телеведущая Тутта Ларсен в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказала о своей карьере.