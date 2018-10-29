Елизавета Боярская рассказала о своей новой роли

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Актриса Елизавета Боярская рассказала о своей новой роли, сообщает kp.ru. Она сыграла следователя по особо важным делам в сериале «Ворона».

«В сериале интересно развивается запутанная детективная линия, но для меня как для актрисы очень важна судьба героев. Сценаристы прописали, сочинили характеры Анны Петровны Воронцовой и Сергея Кабанова подробно и ярко», — заявила Боярская.

Как отметила актриса, у её героини комплекс отличницы, из-за чего она проявляет жёсткость и непримиримость в отношениях с коллегами.

«И получается, что её уверенность и профессионализм — маска, за которой она скрывает свою уязвимость», — сказала Боярская.

По словам актрисы, ей понравилось, что следователь Воронцова — сложная особа с противоречивым характером.

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