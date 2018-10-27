В Воронеже открывается детский театральный фестиваль «Маршак»

В субботу, 27 октября, в Воронеже начинается четвёртый детский театральный фестиваль «Маршак».

Как отмечается на сайте «Маршака», в 2018 году в фестивале примут участие 17 театров и театральных коллективов из семи городов — пяти российских и двух зарубежных.

Ожидается, что зрители смогут увидеть 29 спектаклей (всего 57 показов).

Также посетители фестиваля получат возможность поучаствовать в мастер-классах и научиться делать кукол, освоить основы сценического движения и расширить собственные представления о театре.

Продлится фестиваль до 4 ноября.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля «Русские сезоны» — 2018 в Риме «Союзмультфильм» представит выставку об истории создания серии «Ну, погоди!» и покажет фильм «Гофманиада».