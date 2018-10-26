Ярмольник прокомментировал сообщения о смерти Караченцова

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Николая Караченцова.

«Кошмар, всё кошмар. Бедный Колька. Слава богу, что в последние годы его так сильно опекала и любила жена. Царство ему небесное», — заявил он.

Со своей стороны, народный артист СССР Регимантас Адомайтис в беседе с Newinform, снимавшийся с Караченцовым в фильме «Трест, который лопнул», назвал коллегу большим мастером и человеком.

«Это огромная утрата для мира театра и кино. Он был очень хорошим другом и товарищем, никогда не возносил себя выше других. Он всегда был очень простым, дружелюбным и очень приятным в общении», — сказал Адомайтис.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о Караченцове.