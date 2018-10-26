МЧС: жители Южно-Курильска ощутили два землетрясения

В Сахалинской области жители города Южно-Курильска ощутили два землетрясения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сегодня в 14:04 (6:04 мск) зарегистрировано землетрясение в 46 км северо-западнее Южно-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 5,4, глубина — 26 км», — отметили в МЧС.

По данным спасательного ведомства, спустя 10 минут произошло ещё одно землетрясение. Его также ощутили жители Южно-Курильска и села Малокурильское. Ощущаемость землетрясения составила до 3 баллов.

«Сегодня в 14:14 (6:14 мск) зарегистрировано землетрясение в 46 км северо-западнее Южно-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 4,1, глубина — 43 км», — сообщили в главке.

Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что в Охотском море возле южнокурильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,4.