В Саудовской Аравии на форуме Future Investment Initiative представят коллекцию русского авангарда

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На форуме Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии, представят работы всемирно известных русских художников ХХ века Василия Кандинского и Павла Филонова.
В Саудовской Аравии на форуме Future Investment Initiative представят коллекцию русского авангарда
  • РИА Новости

Отмечается, что показ организован российско-саудовским инвестиционным фондом, совместным фондом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Российской Федерации и Public Investment Fund (PIF) Саудовской Аравии совместно с Государственным Русским музеем.

Экспозиция организована в преддверии основной выставки «Кандинский и Россия», которую планируется провести в начале 2019 года в Эр-Рияде и Дахране.

Предстоящий показ — это центральное событие дней российской культуры в Саудовской Аравии. 

«Мы приветствуем решение Саудовской Аравии стать первой страной на Ближнем Востоке, в которой откроется выставка работ из коллекции Государственного Русского музея, и надеемся провести в этой стране много успешных выставок», — отметил  директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

23 октября состоялся первый день форума.

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