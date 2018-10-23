В Петербурге отремонтируют 71 фасад объектов культурного наследия

В Санкт-Петербурге запланировали ремонт 71 фасада зданий, признанных объектами культурного наследия. О таких намерениях Фонда капремонта сообщают «Невские новости».

«Работы на пяти адресах завершены полностью, остальные адреса — в высокой степени готовности, по большинству из них сроки выполнения работ по контрактам установлены на ноябрь», — говорится на сайте администрации города.

Всего в краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год входит 394 вида работ на объектах культурного наследия. По состоянию на 22 октября выполнено 93% работ. Чаще всего требовался ремонт инженерных сетей.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора.