В Петербурге отремонтируют 71 фасад объектов культурного наследия

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В Санкт-Петербурге запланировали ремонт 71 фасада зданий, признанных объектами культурного наследия. О таких намерениях Фонда капремонта сообщают «Невские новости».
В Петербурге отремонтируют 71 фасад объектов культурного наследия
  • ©gov.spb.ru

«Работы на пяти адресах завершены полностью, остальные адреса — в высокой степени готовности, по большинству из них сроки выполнения работ по контрактам установлены на ноябрь», — говорится на сайте администрации города.

Всего в краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год входит 394 вида работ на объектах культурного наследия. По состоянию на 22 октября выполнено 93% работ. Чаще всего требовался ремонт инженерных сетей.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора.

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