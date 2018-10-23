В Петербурге отремонтируют 71 фасад объектов культурного наследия
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«Работы на пяти адресах завершены полностью, остальные адреса — в высокой степени готовности, по большинству из них сроки выполнения работ по контрактам установлены на ноябрь», — говорится на сайте администрации города.
Всего в краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год входит 394 вида работ на объектах культурного наследия. По состоянию на 22 октября выполнено 93% работ. Чаще всего требовался ремонт инженерных сетей.
Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора.