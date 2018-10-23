Сергей Гармаш рассказал о своём новом фильме

Народный артист России Сергей Гармаш в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом фильме «Два билета домой», в котором он выступил сценаристом, продюсером и исполнителем одной из ролей. Режиссёр картины — Дмитрий Месхиев.

Главная героиня — девочка из интерната, которая узнаёт, что её отец жив.

«Эта история не рождалась из-за того, что мне захотелось поразмышлять на тему сиротства. Я думаю, любому человеку, каким-то образом связанному с кино и театром, иногда в голову приходят сюжеты. Это естественно», — заявил Гармаш.

По его словам, актёрство и продюсерство совместимы, и ничего невероятно трудного для артиста в этом деле нет, только повышенная инициатива сделать хорошее кино.

Кроме того, Гармаш сообщил, что изначально сценарий назывался «Дочь», затем был предложен вариант «Преданные», а в итоге выбор пал на вариант «Два билета домой».

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что народный артист России Лев Прыгунов рассказал, как стал актёром.