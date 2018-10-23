Сергей Гармаш рассказал о своём новом фильме
- РИА Новости
Главная героиня — девочка из интерната, которая узнаёт, что её отец жив.
«Эта история не рождалась из-за того, что мне захотелось поразмышлять на тему сиротства. Я думаю, любому человеку, каким-то образом связанному с кино и театром, иногда в голову приходят сюжеты. Это естественно», — заявил Гармаш.
По его словам, актёрство и продюсерство совместимы, и ничего невероятно трудного для артиста в этом деле нет, только повышенная инициатива сделать хорошее кино.
Кроме того, Гармаш сообщил, что изначально сценарий назывался «Дочь», затем был предложен вариант «Преданные», а в итоге выбор пал на вариант «Два билета домой».
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что народный артист России Лев Прыгунов рассказал, как стал актёром.