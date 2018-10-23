Климатолог прокомментировал выпадение снега в Риме

Климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал выпадение снега в Риме.

«Это, конечно, из ряда вон выходящее событие, однако в последние годы подобные погодные катаклизмы происходят всё чаще и чаще. Они достаточно часто сказываются на Европе», — заявил эксперт.

По его словам, были и серьёзные наводнения, и очень высокие летние температуры.

Как считает Киселёв, непогода в Италии входит в число участившихся катаклизмов.

Ранее сообщалось, что выпадение снега в Риме привело к проблемам с движением транспорта и к закрытию школ.

Также заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Nation News оценил прогноз австралийских учёных о возможности превращения Земли в «теплицу» даже в случае выполнения всех обязательств по Парижскому соглашению.