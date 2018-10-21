На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4
На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом информирует сейсмологическая служба острова.
Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии в 25,3 километра к северо-западу от города Хуалянь.
Очаг землетрясения залегал на глубине 63,4 километра.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 на северо-западе Китая.
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