На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

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На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом информирует сейсмологическая служба острова.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии в 25,3 километра к северо-западу от города Хуалянь.

Очаг землетрясения залегал на глубине 63,4 километра.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 на северо-западе Китая.

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