На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом информирует сейсмологическая служба острова.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии в 25,3 километра к северо-западу от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 63,4 километра. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 на северо-западе Китая.