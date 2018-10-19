Фестиваль «Золотая осень» в Москве продлили до 31 октября

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Фестиваль «Золотая осень» в Москве продлён до 31 октября, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».
Фестиваль «Золотая осень» в Москве продлили до 31 октября
  • ©mos.ru

Мероприятия будут проводиться до конца месяца на четырёх площадках — на бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой и Профсоюзной улицах.

Посетители могут купить фермерские продукты, попробовать блюда особого, осеннего меню и принять участие в мастер-классах.

Фестиваль «Золотая осень» открылся 28 сентября. Свою продукцию представили более тысячи предприятий из 55 регионов.

Ранее сообщалось, что посетители фестиваля «Золотая осень» приобрели более 11 тонн рыбы и морепродуктов и около 10 тонн сыра в первые дни его работы.

Также телеканал «Звезда» сообщал о фестивале «Рыбная неделя».

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