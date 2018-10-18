Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»

Художник Бэнкси опубликовал на своём сайте видео, в котором отмечается, что на «репетициях» самоуничтожения его картина «Девочка с шаром» разрезалась шредером на полоски полностью, а не частично.

В видео под названием «Разрежь любовь — режиссёрская версия» показана вся хронология событий — от конструирования рамы до самоуничтожения картины.

В частности, в конце видео появляются слова: «На репетициях срабатывало каждый раз», и показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол.

Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа Бэнкси, проданная на аукционе Sotheby's за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги. Уцелела только часть работы.

Позднее художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своей картины.

Покупатель самоуничтожившейся картины заявил, что не станет отменять сделку.