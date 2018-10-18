Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»
В видео под названием «Разрежь любовь — режиссёрская версия» показана вся хронология событий — от конструирования рамы до самоуничтожения картины.
В частности, в конце видео появляются слова: «На репетициях срабатывало каждый раз», и показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол.
Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа Бэнкси, проданная на аукционе Sotheby's за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги. Уцелела только часть работы.
Позднее художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своей картины.
Покупатель самоуничтожившейся картины заявил, что не станет отменять сделку.