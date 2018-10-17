В Москве начали реставрировать гараж Госплана, построенный по проекту архитектора Мельникова

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На юго-востоке Москвы начали реставрировать гараж Госплана, построенный по проекту архитектора Константина Мельникова. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В Москве начали реставрировать гараж Госплана, построенный по проекту архитектора Мельникова
  • РИА Новости

Объект был возведён в 1936 году. Он стал олицетворением завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре. Это последнее крупное здание, которое создали по чертежам Мельникова.

«Эта реставрация стала действительно долгожданной. На протяжении последних трёх лет мы добивались от собственников разработки проекта работ и их скорейшего проведения», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Отличительной особенностью здания является крупное окно на фасаде, выполненное в виде фары или «глаза», как называл его архитектор, напоминает m24.

Ранее Newinform сообщал, что в Зарядье завершили реставрацию монашеских келий.

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