Проект музея Херсонеса попал в суперфинал Национальной премии в области событийного туризма

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Проект «Летний вечер в Херсонесе» стал лучшим в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он попал во всероссийский суперфинал. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Проект музея Херсонеса попал в суперфинал Национальной премии в области событийного туризма
  • РИА Новости

Первое место проекту присудили в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Всего на участие в региональном конкурсе подали заявки 267 проектов из 29 регионов, в шорт-лист попали 186. Авторы и представители 131 проекта из 26 регионов участвовали в финальных мероприятиях.

Общенациональный финал состоится 24—27 октября в Нижнем Новгороде.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия.

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