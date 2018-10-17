Проект музея Херсонеса попал в суперфинал Национальной премии в области событийного туризма

Проект «Летний вечер в Херсонесе» стал лучшим в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он попал во всероссийский суперфинал. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Первое место проекту присудили в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Всего на участие в региональном конкурсе подали заявки 267 проектов из 29 регионов, в шорт-лист попали 186. Авторы и представители 131 проекта из 26 регионов участвовали в финальных мероприятиях.

Общенациональный финал состоится 24—27 октября в Нижнем Новгороде.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия.