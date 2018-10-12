Лидер группы «Чайф» рассказал о работе над новым альбомом

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с «Известиями» рассказал о работе над новым альбомом.
Лидер группы «Чайф» рассказал о работе над новым альбомом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы записали пять новых песен, это практически половина нового альбома, который готовим к выходу», — заявил он.

Работа над второй половиной намечена на зиму.

Кроме того, музыкант сообщил о записи композиции «В полбутылке октября», которая станет подарком Евгению Фёдорову в честь 25-летия группы Tequilajazzz.

«В основе трека — эстрадная мелодия в стиле 1960-х», — отметил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Московской консерватории.

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