Датский режиссёр намерен снять сериал об убитой журналистке Ким Валль

Датский сценарист и режиссёр Тобиас Линдхольм работает над мини-сериалом под названием The Investigation о шведской журналистке Ким Валль, которая была убита на борту частной подводной лодки Nautilus.

Как ожидается, сериал расскажет о жизни журналистки, её друзьях и родственниках, а также группе полицейских, занимавшихся расследованием преступления.

«Я заинтересован в процессах (расследования. — RT) и людях, которые раскрыли преступление, а также в людях, которые должны продолжать жить, несмотря на это. Таким образом, полностью осознанным решением является то, что преступник совсем не появится в сериале», — приводит слова Линдхольма издание The Hollywood Reporter.

В апреле суд приговорил датского изобретателя Петера Мадсена, который обвиняется в убийстве Валль, к пожизненному заключению.

Мадсен и Валль вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, которая якобы потерпела бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.