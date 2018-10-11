Эксперт «Лаборатории Касперского» оценил обновление ключей для защиты доменных имен

Эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов считает, что обновление криптографических ключей для защиты системы доменных имен интернета (DNS) может вызвать повышенную нагрузку на серверы провайдеров.

«Есть риск, что при достижении определённого процента отказа на запросы пользователей увеличится количество этих запросов. Пользователь не попал на сайт, он попытается ещё раз — это может увеличить нагрузку на серверы, чисто теоретически они могут не справиться», — цитирует ТАСС эксперта.

При этом, по словам Маланова, в ICANN считают, что справятся, даже если количество запросов резко возрастёт.

Эксперт отметил, что возможность доступа к сайтам зависит не только от операторов этих ресурсов, но и от провайдеров самих пользователей.

«Если сервер у провайдера плохо настроен, то он может не отвечать… В теории может возникнуть ситуация, при которой некоторые пользователи, чьи провайдеры неправильно настроили серверы, не смогут попасть ни на один сайт», — добавил он.

Корпорация по присвоению имён и номеров ICANN 11 октября в 19:00 мск начнёт обновлять криптографические ключи. Это, как ожидается, позволит снизить риск перехвата запросов пользователей злоумышленниками.

В компании заявляли, что пользователи могут столкнуться с проблемами с доступом к интернету в связи с обновлением.