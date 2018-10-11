Эксперт «Лаборатории Касперского» оценил обновление ключей для защиты доменных имен
- РИА Новости
«Есть риск, что при достижении определённого процента отказа на запросы пользователей увеличится количество этих запросов. Пользователь не попал на сайт, он попытается ещё раз — это может увеличить нагрузку на серверы, чисто теоретически они могут не справиться», — цитирует ТАСС эксперта.
При этом, по словам Маланова, в ICANN считают, что справятся, даже если количество запросов резко возрастёт.
Эксперт отметил, что возможность доступа к сайтам зависит не только от операторов этих ресурсов, но и от провайдеров самих пользователей.
«Если сервер у провайдера плохо настроен, то он может не отвечать… В теории может возникнуть ситуация, при которой некоторые пользователи, чьи провайдеры неправильно настроили серверы, не смогут попасть ни на один сайт», — добавил он.
Корпорация по присвоению имён и номеров ICANN 11 октября в 19:00 мск начнёт обновлять криптографические ключи. Это, как ожидается, позволит снизить риск перехвата запросов пользователей злоумышленниками.
В компании заявляли, что пользователи могут столкнуться с проблемами с доступом к интернету в связи с обновлением.