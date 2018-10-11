В Москве отреставрируют фасады здания таможни конца XVIII — начала XIX века

В Москве отреставрируют фасады трёхэтажного здания таможни конца XVIII — начала XIX века, сообщает портал мэра и правительства.

Дом — объект культурного наследия федерального значения. Он расположен в Лефортове и представляет собой образец промышленной эклектики.

«Все работы по ремонту фасадов обусловлены нынешним состоянием здания и пройдут под контролем специалистов департамента культурного наследия», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В частности, планируется удалить цементную штукатурку и краску со стен, привести в порядок белокаменную и кирпичную кладки, передаёт m24.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора.