В Москве отреставрируют фасады здания таможни конца XVIII — начала XIX века

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В Москве отреставрируют фасады трёхэтажного здания таможни конца XVIII — начала XIX века, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве отреставрируют фасады здания таможни конца XVIII — начала XIX века
  • ©mos.ru

Дом — объект культурного наследия федерального значения. Он расположен в Лефортове и представляет собой образец промышленной эклектики.

«Все работы по ремонту фасадов обусловлены нынешним состоянием здания и пройдут под контролем специалистов департамента культурного наследия», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В частности, планируется удалить цементную штукатурку и краску со стен, привести в порядок белокаменную и кирпичную кладки, передаёт m24.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора.

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