Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в России
- ©musdictation
- vk.com
Цель акции — проверить музыкальный слух и теоретические знания.
Всего будет работать более 30 региональных площадок. Среди участников проекта — Санкт-Петербург, Сургут, Воронеж, Красноярск, Кемерово, Череповец.
Также запланирована онлайн-трансляция, но работы, написанные в интернете, проверяться не будут.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Ранее телеканал «360» сообщал о Всероссийском экономическом диктанте.