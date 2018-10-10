Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в России

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Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в Москве и других городах России, сообщает m24 со ссылкой на сайт РАМ имени Гнесиных.
Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в России
  • ©musdictation
  • vk.com

Цель акции — проверить музыкальный слух и теоретические знания.

Всего будет работать более 30 региональных площадок. Среди участников проекта — Санкт-Петербург, Сургут, Воронеж, Красноярск, Кемерово, Череповец.

Также запланирована онлайн-трансляция, но работы, написанные в интернете, проверяться не будут.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее телеканал «360» сообщал о Всероссийском экономическом диктанте.

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