Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в России

Всеобщий музыкальный диктант пройдёт 21 октября в Москве и других городах России, сообщает m24 со ссылкой на сайт РАМ имени Гнесиных.

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vk.com

Цель акции — проверить музыкальный слух и теоретические знания. Всего будет работать более 30 региональных площадок. Среди участников проекта — Санкт-Петербург, Сургут, Воронеж, Красноярск, Кемерово, Череповец. Также запланирована онлайн-трансляция, но работы, написанные в интернете, проверяться не будут. Для участия необходимо зарегистрироваться. Ранее телеканал «360» сообщал о Всероссийском экономическом диктанте.