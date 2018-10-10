Синоптики прогнозируют густой туман в Московском регионе в ночь на 12 октября
- Reuters
«Днём 11 октября термометры покажут +10...+15 °С, а в ночь на 12 октября столицу и область окутают туманы. Ведь воздух остынет до 0...+5 °С. Из-за резкого выхолаживания воздуха над Москвой и областью сгустятся туманы видимостью 500—1000 метров», — говорится в сообщении.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 10 октября в Москве ожидается до +15 °С.
Ночь на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца.