Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Международного культурного форума в Петербурге

Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают «Невские новости».

В частности, состоится российско-итальянский круглый стол по художественному образованию при участии руководителей старейших академий Рима, Флоренции, Венеции, Болоньи и Неаполя.

Также запланирована конференция «Сохранение памятников изобразительного искусства. Исследования и реставрация», где ожидается более 70 докладчиков.

Кроме того, пройдёт дискуссия «Искусство и городская среда», выставка архитектора и художника Максима Атаянца «Жажда античности», симпозиум «Современное искусство: Восток/Запад».

Ранее Newinform сообщало, что стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.