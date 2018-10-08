Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Международного культурного форума в Петербурге

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Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают «Невские новости».
Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Международного культурного форума в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

В частности, состоится российско-итальянский круглый стол по художественному образованию при участии руководителей старейших академий Рима, Флоренции, Венеции, Болоньи и Неаполя.

Также запланирована конференция «Сохранение памятников изобразительного искусства. Исследования и реставрация», где ожидается более 70 докладчиков.

Кроме того, пройдёт дискуссия «Искусство и городская среда», выставка архитектора и художника Максима Атаянца «Жажда античности», симпозиум «Современное искусство: Восток/Запад».

Ранее Newinform сообщало, что стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

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