В Москве установлен рекорд по числу арендованных городских велосипедов

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В Москве с конца апреля городские велосипеды были арендованы более 4 млн раз, сообщает портал мэра и правительства. Сезон завершится 1 ноября.
В Москве установлен рекорд по числу арендованных городских велосипедов
  • © pixabay.com

«Велопрокат продолжает бить рекорды. Мы ожидали, что к концу сезона количество поездок не превысит 3 млн», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в прошлом сезоне велопрокатом воспользовались 2,4 млн раз.

В этом году работало 430 пунктов проката. Взять велосипед можно было на одной станции, а сдать — на другой, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее m24 сообщало, что в парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца 2018 года.

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