Елена Яковлева рассказала о своём возвращении в «Современник»
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«Когда я вернулась, было ощущение, что никуда и не уходила. Все родные, все близкие. Почему-то все подумали, что я вернулась навсегда», — заявила она.
Как отметила актриса, впервые она пришла в этот театр в 1984 году, и тогда «Современник» стал для неё настоящим домом.
В этом году Яковлева вернулась в спектакль «Играем… Шиллера!».
Ранее народный артист России актёр театра «Современник» Валентин Гафт в беседе с НСН поздравил актрису Инну Чурикову с 75-летием.