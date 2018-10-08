Елена Яковлева рассказала о своём возвращении в «Современник»

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Народная артистка России Елена Яковлева в беседе с газетой «Известия» рассказала о своём возвращении в театр «Современник».
Елена Яковлева рассказала о своём возвращении в «Современник»
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Когда я вернулась, было ощущение, что никуда и не уходила. Все родные, все близкие. Почему-то все подумали, что я вернулась навсегда», — заявила она.

Как отметила актриса, впервые она пришла в этот театр в 1984 году, и тогда «Современник» стал для неё настоящим домом.

В этом году Яковлева вернулась в спектакль «Играем… Шиллера!».

Ранее народный артист России актёр театра «Современник» Валентин Гафт в беседе с НСН поздравил актрису Инну Чурикову с 75-летием.

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