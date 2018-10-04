Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Москве с 5 по 14 октября

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IX Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова пройдёт в Москве с 5 по 14 октября, сообщают «Аргументы неделi».

Мероприятие посвящено Году культуры в СНГ. В программу вошли спектакли для разных возрастных категорий.

Среди специальных гостей — Донецкий республиканский академический театр кукол, Луганский академический театр кукол, Русский театр кукол (Таллин, Эстония) и театр Etcétera (Гранада, Испания).

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве подвели итоги XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров, который проходил с 20 по 24 августа.

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