Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Москве с 5 по 14 октября

IX Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова пройдёт в Москве с 5 по 14 октября, сообщают «Аргументы неделi».

Мероприятие посвящено Году культуры в СНГ. В программу вошли спектакли для разных возрастных категорий.

Среди специальных гостей — Донецкий республиканский академический театр кукол, Луганский академический театр кукол, Русский театр кукол (Таллин, Эстония) и театр Etcétera (Гранада, Испания).

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве подвели итоги XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров, который проходил с 20 по 24 августа.