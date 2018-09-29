Путин на фестивале «День тигра» во Владивостоке отметил работу зоозащитников

Российский лидер Владимир Путин во время приветственной речи участников и гостей международного фестиваля «День тигра» во Владивостоке отметил результаты работы защитников дикой природы, сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего, отмечу значимую, востребованную деятельность «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», которому в нынешнем году исполняется пять лет. В тесном взаимодействии со специалистами, учёными-биологами, краеведами, добровольцами, другими защитниками дикой природы Центром реализуются серьёзные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты…», — говорится в сообщении.

Президент России также подчеркнул, что эта работа «заслуживает искреннего признания и поддержки».

В 2017 году Путин в приветственном слове к организаторам, участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» отметил важность формирования бережного отношения к амурским тиграм.