Путин на фестивале «День тигра» во Владивостоке отметил работу зоозащитников
«Прежде всего, отмечу значимую, востребованную деятельность «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», которому в нынешнем году исполняется пять лет. В тесном взаимодействии со специалистами, учёными-биологами, краеведами, добровольцами, другими защитниками дикой природы Центром реализуются серьёзные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты…», — говорится в сообщении.
Президент России также подчеркнул, что эта работа «заслуживает искреннего признания и поддержки».
В 2017 году Путин в приветственном слове к организаторам, участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» отметил важность формирования бережного отношения к амурским тиграм.