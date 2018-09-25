Фестиваль бразильского кино пройдёт в Петербурге с 3 по 7 октября

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Фестиваль бразильского кино будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, сообщают «Невские новости».
Фестиваль бразильского кино пройдёт в Петербурге с 3 по 7 октября
  • © Фильм моей жизни

Зрители увидят «Фильм моей жизни» — экранизацию книги чилийского писателя Антонио Скармета «Отец с киноплёнки». В ленте сыграл французский актёр Венсан Кассель.

Также будут представлены картины «Вольфрам» и «Покуда не забудусь», а также документальная работа «Бразильский февраль».

Ранее итальянский режиссёр Паоло Соррентино, приезжавший в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа». Об этом сообщал Пятый канал.

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