Фестиваль бразильского кино пройдёт в Петербурге с 3 по 7 октября

Фестиваль бразильского кино будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, сообщают «Невские новости».

Зрители увидят «Фильм моей жизни» — экранизацию книги чилийского писателя Антонио Скармета «Отец с киноплёнки». В ленте сыграл французский актёр Венсан Кассель.

Также будут представлены картины «Вольфрам» и «Покуда не забудусь», а также документальная работа «Бразильский февраль».

Ранее итальянский режиссёр Паоло Соррентино, приезжавший в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа». Об этом сообщал Пятый канал.