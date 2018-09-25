Фестиваль бразильского кино пройдёт в Петербурге с 3 по 7 октября
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Зрители увидят «Фильм моей жизни» — экранизацию книги чилийского писателя Антонио Скармета «Отец с киноплёнки». В ленте сыграл французский актёр Венсан Кассель.
Также будут представлены картины «Вольфрам» и «Покуда не забудусь», а также документальная работа «Бразильский февраль».
Ранее итальянский режиссёр Паоло Соррентино, приезжавший в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа». Об этом сообщал Пятый канал.