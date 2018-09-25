Старейший академический театр Сибири приедет на гастроли в Москву

С 9 по 14 октября в Москве состоятся гастроли Омского государственного академического театра драмы — старейшего академического театра Сибири.

Московскому зрителю покажут шесть спектаклей: «Время секонд хэнд» Дмитрия Егорова, «Синюю бороду» Анны Закусовой, «Искупление» Алексея Крикливого, INCOGNITO Анатолия Ледуховского (по мотивам комедии Николая Гоголя «Ревизор»), «Трёх товарищей» Георгия Цхвиравы (по роману Эриха Марии Ремарка) и постановку «Правда — хорошо, а счастье лучше» Романа Самгина (по пьесе Александра Островского).

Гастроли пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене дружественного омскому Театра им. Евгения Вахтангова (взаимодействие между театрами началось в 1941 году, когда Театр им. Вахтангова был эвакуирован в Омск).

Омский академический театр драмы был основан в 1874 году. В середине XX века он стал одним их наиболее ярчайших театров страны. Тогда спектакли в нём ставили Яков Киржнер, Геннадий Тростянецкий, Фёдор Шейн и другие именитые советские режиссёры.

В разное время в труппе театра числились Спартак Мишулин, Татьяна Ожигова, Вацлав Дворжецкий, Юрий Кузнецов, Пётр Некрасов, Сергей Пономарёв и прочие артисты.

Омская драма является шестикратным лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Кроме того, театр дважды был удостоен Государственной премии имени К.С. Станиславского (в 1973 и 1985 годах).