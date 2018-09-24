Фанни Ардан рассказала о фильме про Марию Каллас

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Французская актриса Фанни Ардан в беседе с «Известиями» рассказала о документальном фильме Тома Вольфа «Мария до Каллас», который был представлен на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.
Фанни Ардан рассказала о фильме про Марию Каллас
  • © Clemens Niehaus/imago stock&people
  • globallookpress.com

«Меня притягивает маршрут её артистической жизни. В её творческом пути я вижу стремление к абсолюту. Всю себя она посвящала поиску идеального художественного результата», — поделилась Ардан своим мнением об оперной певице, которую она также играла в ленте «Каллас навсегда» Франко Дзеффирелли.

По словам Ардан, Каллас никогда не выходила на сцену, пока не была полностью уверена в совершенстве своей работы.

«Музыка — это такое искусство, которое требует служить ему со всей возможной скромностью и самоотречением. Как только начнёшь считать себя дивой, потеряешь магическую внутреннюю связь с музыкой, возможность находиться с ней в постоянном диалоге», — отметила актриса.

Как сообщал Newinform, международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября.

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