Пара патагонских мар впервые дала потомство в Калининградском зоопарке

В калининградском зоопарке родился детеныш патагонской мары. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Екатерину Михайлову.

«Родителями маленькой самочки стали Трус и Тучка (она же Зайка). Оба животных родились в 2015 году. Это их первый приплод», — заявила Михайлова.

Она отметила, что детеныш в основном питается молоком матери, но его уже приобщают к пище взрослых особей: зерновой смеси, бананам, яблокам, картофелю, салату и арбузам.

Ранее в Лондонском зоопарке амурские тигрята, чей вид находится под угрозой вымирания, прошли первое медицинское обследование.