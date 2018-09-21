Мостовая башня в Москве будет отреставрирована

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Мостовая башня на Измайловском острове в Москве будет отреставрирована, сообщает портал мэра и правительства.
Мостовая башня в Москве будет отреставрирована
  • ©mos.ru

Трёхъярусное кирпичное здание построено в 1671—1679 годах. Над ним работали несколько зодчих.

Измайловский остров — бывшая царская усадьба. Башня была частью арочного каменного моста, который со временем обветшал. Его разобрали в 1767 году.

В настоящее время остров входит в Московский государственный объединённый музей-заповедник.

«Архитектура Мостовой башни характерна для московского зодчества последней трети XVII века. Здесь планируются масштабные реставрационные работы, которые вернут башне исторический облик», — заявил и. о. руководителя Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он напомнил, что башня является объектом культурного наследия федерального значения, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.

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