Валерий Фокин рассказал о подготовке к Санкт-Петербургскому культурному форуму

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Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с «Известиями» рассказал о подготовке к Санкт-Петербургскому культурному форуму, где он будет возглавлять секцию театра.
Валерий Фокин рассказал о подготовке к Санкт-Петербургскому культурному форуму
  • РИА Новости

Театральная секция посвящена международному сотрудничеству. Запланированы мастер-классы, встречи, показы спектаклей.

«То есть впервые вся работа театральной секции основана на международных контактах. Думаю, это правильно ещё и потому, что международная обстановка сегодня достаточно зыбкая и нервная. Надо двигаться друг к другу, наводить мосты, несмотря ни на что», — отметил Фокин.

Кроме того, будет проведена Театральная олимпиада с участием коллективов из 30 стран. Она состоится в июне — ноябре 2019 года.

Ранее Newinform сообщал, что Театр имени Ленсовета решил открыть сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».

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