Природные заповедники Крыма получили статус федеральных

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Государственные природные заповедники Крыма стали особо охраняемыми природными территориями федерального значения, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Минприроды.
Природные заповедники Крыма получили статус федеральных
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В список попали заповедники «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной», национальный парк «Крымский», природные заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».

По словам главы министерства Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания режима особой охраны на территории заповедников.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области намерены утвердить порядок создания природных парков.

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