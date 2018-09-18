В центре Москве завершают реставрацию здания XIX века

В Москве завершают реставрацию здания XIX века, расположенного на углу Пятницкой улицы и Серпуховской площади, сообщает портал мэра и правительства.

Здание, построенное в стиле эклектики, неоднократно перестраивали и расширяли. К настоящему времени оно сохранилось в том виде, как его спроектировал архитектор Владимир Гамбурцев.

В прошлом на верхних этажах находились квартиры для сдачи в аренду состоятельным горожанам, а внизу — купеческие лавки. После революции 1917 года жильё стало коммунальным, а первый этаж использовали под разные нужды, передаёт m24. Теперь часть помещений принадлежит Малому театру.

Дом признан выявленным объектом культурного наследия.

«Он формирует архитектурный ансамбль Серпуховской площади и является прекрасным примером застройки Замоскворечья. За свою историю дом пережил не один пожар и долгое время находился в плачевном состоянии», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, комплексная реставрация продолжалась два года.

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