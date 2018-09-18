Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова — 2» стал участником немецкого фестиваля «Шлингель»

Российский мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова — 2» вошёл в конкурсную программу международного кинофестиваля «Шлингель» в немецком Хемнице, сообщает студия Wizart Animation.

«В этом году на фестивале зрители увидят более 150 картин, жюри выберет лучшие работы в шести конкурсных номинациях, мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова — 2» представлен в номинации short film», — цитирует сообщение РИА Новости.

«Котёнок с улицы Лизюкова» был создан в 1988 году режиссёром Вячеславом Котёночкиным.

Ранее сообщалось, что телесериал «Игра престолов» получил главную телевизионную премию США «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

В августе стало известно, что пёс Шарик из мультсериала «Простоквашино» завёл аккаунт в социальной сети Instagram под ником Sharrrik.