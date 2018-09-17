Скончался писатель-фантаст Владимир Данихнов

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Писатель-фантаст Владимир Данихнов скончался в Санкт-Петербурге на 38-м году жизни. Об этом сообщила жена писателя Яна Данихнова на своей странице в Facebook.
Скончался писатель-фантаст Владимир Данихнов
  • ©danihnov.ru

«20.04.81 — 17.09.18. 37 лет. Недописал, недолюбил, недожил. Всё это очень несправедливо!» — написала супруга писателя.

Судя по постам Данихновой, писатель страдал от онкологического заболевания.

14 сентября Данихнова госпитализировали в хирургическое отделение Мариинской больницы.

17 сентября его перевели в реанимацию с остановкой сердца, восстановила хронику событий жена автора.

Ранее сообщалось, что писатель и журналист Александр Раков скончался на 71-м году жизни.

Также на 70-м году жизни скончался писатель Николай Коняев.

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