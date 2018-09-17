Скончался писатель-фантаст Владимир Данихнов

Писатель-фантаст Владимир Данихнов скончался в Санкт-Петербурге на 38-м году жизни. Об этом сообщила жена писателя Яна Данихнова на своей странице в Facebook.

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«20.04.81 — 17.09.18. 37 лет. Недописал, недолюбил, недожил. Всё это очень несправедливо!» — написала супруга писателя. Судя по постам Данихновой, писатель страдал от онкологического заболевания. 14 сентября Данихнова госпитализировали в хирургическое отделение Мариинской больницы. 17 сентября его перевели в реанимацию с остановкой сердца, восстановила хронику событий жена автора. Ранее сообщалось, что писатель и журналист Александр Раков скончался на 71-м году жизни. Также на 70-м году жизни скончался писатель Николай Коняев.