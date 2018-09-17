Фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское» состоится 23 сентября

Фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское» состоится 23 сентября в Твери, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На территории будут работать пять тематических зон.

Запланированы мастер-классы по танцам, занятия по фехтованию, выступления групп с историческими инструментами, потешные бои, интерактивные инсталляции.

Кроме того, посетители увидят ристалище с пешим и конным рыцарскими турнирами, конной акробатикой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы.