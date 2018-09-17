В Туле умер конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дирекцию предприятия.
«Владимир Маркович скончался 14 сентября на 80-м году жизни», — сказал собеседник.
Отмечается, что прощание с Кузнецовым пройдёт 17 сентября в Большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле.
«Похороны состоятся на Почётной аллее первого (Смоленского) кладбища», — добавили в дирекции.
По данным агентства, Кузнецов является лауреатом Ленинской премии, Премии правительства России, кавалером орденов Дружбы народов и Почёта.