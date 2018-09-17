В Туле умер конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов

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На 80-м году жизни в Туле скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дирекцию предприятия.

«Владимир Маркович скончался 14 сентября на 80-м году жизни», — сказал собеседник.

Отмечается, что прощание с Кузнецовым пройдёт 17 сентября в Большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле.

«Похороны состоятся на Почётной аллее первого (Смоленского) кладбища», — добавили в дирекции.

По данным агентства, Кузнецов является лауреатом Ленинской премии, Премии правительства России, кавалером орденов Дружбы народов и Почёта.

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