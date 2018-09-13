Синоптик рассказал о плавном понижении температуры в ближайшие дни

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России на ближайшие пять дней.

«Особенности характера погоды таковы: в Центральной России начинается климатическая осень. В предстоящие пять дней среднесуточная температура устойчиво перейдёт отметку +15 °C в сторону понижения. Характер погоды будет по-осеннему неустойчивый. В атмосфере разрушилось блокирование, которое обеспечивало последние две-три недели преимущественно сухую и теплую погоду, восстановился активный западный перенос. Южную Европу занимает субтропический антициклон, а по северу начинает смещаться атлантический циклон, первый из них определяет погоду в регионе — с ним связаны облачность, дожди, усилившийся ветер», — сказал он.

Синоптик пояснил, что понижение температуры будет плавным и комфортным.

«Происходит плавное понижение температуры... В предстоящие два дня, в пятницу и субботу, малооблачно, будет наблюдаться большой суточный ход температуры. Ночью довольно свежо, по-осеннему — +3…+8 °C, местами ожидаются первые заморозки до –2 °C, днём до +20 °C воздух будет прогреваться, такие периоды неустойчивости будут чередоваться каждые 20 дней», — заявил он.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали теплую погоду до конца этой недели.