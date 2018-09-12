Фестиваль Прокофьева откроется 14 сентября в Москве

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Фестиваль, посвящённый композитору Сергею Прокофьеву, откроется 14 сентября в Москве, сообщает портал мэра и правительства.
Фестиваль Прокофьева откроется 14 сентября в Москве
  • ©mos.ru

Церемония состоится в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где в 1940 году прошла премьера оперы «Семён Котко», а в 1967 году была поставлена опера «Война и мир».

Спектакль «Война и мир» покажут 14, 15 и 16 сентября. Он откроет не только фестиваль, но и юбилейный, 100-й сезон театра.

Программу фестиваля продолжит 27 и 28 сентября балет «Каменный цветок», передаёт m24.

29 сентября будет представлена опера «Любовь к трём апельсинам», 5 и 6 октября — балет «Золушка».

Завершится фестиваль 19 сентября комедией «Обручение в монастыре» Прокофьева.

Также URA.RU сообщало о Международном Дягилевском фестивале в Перми.

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