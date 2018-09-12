На фасаде «Манежа» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы

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На фасаде центрального выставочного зала «Манеж» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы и её знаменитых жителях, сообщает портал мэра и правительства.
На фасаде «Манежа» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы
  • © Юрий Артамонов
  • РИА Новости

Увидеть цикл из трёх новелл можно каждый вечер с 18 по 30 сентября. Это «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям».

Зрители узнают, как жили, во что одевались и где проводили свободное время москвичи много веков назад.

Также будет представлена информация об известных горожанах, среди которых создатель первой отечественной книгопечатной машины Иван Фёдоров. На фасаде покажут стилизованные страницы первой напечатанной в России книги «Апостол», передаёт m24.

Ранее сообщалось, что Музей Победы впервые станет одной из площадок фестиваля «Круг света» в Москве.

Также URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.

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