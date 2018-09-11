В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем
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- РИА Новости
Вероятность их образования сохранится на участке Магри — Весёлое.
«Также 11 сентября ночью и утром 12-го на территории региона прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20—25 м/с», — говорится на сайте мэрии.
Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Спасатели призвали воздержаться от отдыха у воды и в горах.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.