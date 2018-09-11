В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

Короткая ссылка
В Сочи объявили экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.
В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Вероятность их образования сохранится на участке Магри — Весёлое.

«Также 11 сентября ночью и утром 12-го на территории региона прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20—25 м/с», — говорится на сайте мэрии.

Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Спасатели призвали воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить