В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

В Сочи объявили экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.

Вероятность их образования сохранится на участке Магри — Весёлое.

«Также 11 сентября ночью и утром 12-го на территории региона прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20—25 м/с», — говорится на сайте мэрии.

Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Спасатели призвали воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.