Экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков оценил шансы «Собибора» на «Оскар»

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Бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен в беседе с газетой «Вечерняя Москва» оценил шансы фильма «Собибор» на получение премии «Оскар».
Экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков оценил шансы «Собибора» на «Оскар»
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«Мне не кажется, что «Собибор» может претендовать на «Оскар», — сказал он.

Как считает Матизен, от России можно было бы выдвинуть ленту Сергея Ливнева «Ван Гоги» или «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой.

«Но «Собибор» и другие картины, которые я назвал, не являются безусловными кандидатами, каковыми были, например, «Елена» или «Левиафан» Андрея Звягинцева», — добавил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение «Собибора» на «Оскар».

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