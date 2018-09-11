Экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков оценил шансы «Собибора» на «Оскар»
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«Мне не кажется, что «Собибор» может претендовать на «Оскар», — сказал он.
Как считает Матизен, от России можно было бы выдвинуть ленту Сергея Ливнева «Ван Гоги» или «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой.
«Но «Собибор» и другие картины, которые я назвал, не являются безусловными кандидатами, каковыми были, например, «Елена» или «Левиафан» Андрея Звягинцева», — добавил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение «Собибора» на «Оскар».