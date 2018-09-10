Съёмки фильма об оказавшихся заблокированными в тайской пещере школьниках начнутся в ноябре

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Съёмки фильма об истории спасения членов юношеской футбольной команды «Лесные вепри», которые летом текущего года оказались заблокированными в тайской пещере Тхам Луанг, начнутся в ноябре.

Об этом в интервью изданию The Bangkok Post рассказал режиссёр и продюсер картины «Пещера» Том Уоллер.

«Фильм готовится... У нас уже есть наброски сценария, в октябре мы начнём готовить съёмочную площадку», — рассказал он.

По словам Уоллера, события, разворачивающиеся в ходе сюжета, будут сфокусированы на героях, которые приняли участие в спасении детей. 

Ранее сообщалось, что американская телевизионная компания Pure Flix Entertainment планирует экранизировать историю спасения членов команды «Лесные вепри».

2 июля в Таиланде спасатели обнаружили 12 игроков местной юношеской футбольной команды, которые вместе с тренером 23 июня зашли в пещеру, но не смогли выбраться из неё из-за ливней, затопивших выходы.

Операция по спасению спортсменов проходила в три этапа.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.

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