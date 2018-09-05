В Москве признали памятником здание Городского епархиального училища

Здание Городского епархиального училища в Москве признали памятником. Трёхэтажный дом с полуподвалом, построенный в 1904 году в стиле краснокирпичной эклектики, находится в Большом Предтеченском переулке.

Автором проекта был штатный архитектор Московской епархии Николай Благовещенский.

Как напомнил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, училище носит имя мецената и мыловаренного фабриканта Фёдора Копейкина-Серебрякова, на чьи деньги оно и было построено.

Здание сохранило свой облик почти без изменений, передаёт m24.

Ранее «Реальное время» сообщало, что усадьбу в Уфе включили в реестр памятников истории и культуры народов России.