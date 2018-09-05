В Москве признали памятником здание Городского епархиального училища
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Автором проекта был штатный архитектор Московской епархии Николай Благовещенский.
Как напомнил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, училище носит имя мецената и мыловаренного фабриканта Фёдора Копейкина-Серебрякова, на чьи деньги оно и было построено.
Здание сохранило свой облик почти без изменений, передаёт m24.
Ранее «Реальное время» сообщало, что усадьбу в Уфе включили в реестр памятников истории и культуры народов России.