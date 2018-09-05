В Москве признали памятником здание Городского епархиального училища

Короткая ссылка
Здание Городского епархиального училища в Москве признали памятником. Трёхэтажный дом с полуподвалом, построенный в 1904 году в стиле краснокирпичной эклектики, находится в Большом Предтеченском переулке.
В Москве признали памятником здание Городского епархиального училища
  • ©mos.ru

Автором проекта был штатный архитектор Московской епархии Николай Благовещенский.

Как напомнил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, училище носит имя мецената и мыловаренного фабриканта Фёдора Копейкина-Серебрякова, на чьи деньги оно и было построено.

Здание сохранило свой облик почти без изменений, передаёт m24.

Ранее «Реальное время» сообщало, что усадьбу в Уфе включили в реестр памятников истории и культуры народов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить