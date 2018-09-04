Музей «Палаты бояр Романовых» в Москве откроется 7 сентября после реставрации

В Москве торжественное открытие музея «Палаты бояр Романовых» после реставрации запланировано на 7 сентября, сообщает m24.

Для посетителей он начнёт работу 8 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного Исторического музея.

В ходе работ, в частности, была проведена отделка деревянной поверхности стен, реставрация белокаменных поверхностей. Обновлена система отопления, электроснабжения и вентиляционное оборудование.

Палаты — памятник гражданской архитектуры конца XV-XVII веков.

Ранее Newinform сообщало, что в историческом районе Зарядье в Москве завершили реставрацию монашеских келий.