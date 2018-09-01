В Москве 1 сентября ожидается до +26 °С

В Москве в субботу, 1 сентября, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как рассказали в метеослужбе, температура воздуха в течение дня в столице составит +24...+26 °С. Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Как ранее сообщили синоптики, бабье лето в Московском регионе наступит в середине сентября.