В Москве 1 сентября ожидается до +26 °С
В Москве в субботу, 1 сентября, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Как рассказали в метеослужбе, температура воздуха в течение дня в столице составит +24...+26 °С.
Днём ожидается переменная облачность, без осадков.
Как ранее сообщили синоптики, бабье лето в Московском регионе наступит в середине сентября.
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